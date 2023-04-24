Вперше в історії європейська компанія коштує пів трильйона доларів: хто її власник

Холдинг LVMH став першою європейською компанією чия капіталізація перевищила 500 мільярдерів доларів. На тлі цього акції компанії зросли.

Капіталізація LVMH перевищила пів трильйона доларів

Холдинг LVMH належить найбагатшій людині світу Бернару Арно. Його статки нещодавно вперше в історії за день зросли на 12 мільярдів доларів, а компанія потрапила у десятку найуспішніших у світі.

Актуально Найбільше зростання за всю історію: статки Арно стрибнули на 12 мільярдів доларів за день

24 квітня акції LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton зросли на 0,3% до 903,70 євро.

Компанія оцінена у 454 мільярди євро (500 мільярдів доларів).

Що очікують аналітики від LVMH

Зростання вартості компанії безпосередньо позначилось на статках Арно. Вони зросли до 212 мільярдів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Тож розрив між ним та другою найбагатшою людиною – Ілоном Маском лише збільшився. Нагадаємо, що Маск нещодавно втратив 12,6 мільярда доларів через вибух ракети SpaceX

Аналітики підвищують цільові показники акцій LVMH на тлі стрімкого зростання. Вони бачать можливості для подальшого зростання, оскільки 30 з 36 аналітиків, яких відстежує Bloomberg, мають рейтинг "купувати".

Також попит на продукцію LVMH, зокрема, на сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon і сукні Christian Dior надалі високий попри стрімке зростання інфляції та ризики рецесії у світі.

Разом з тим у квітні у LVMH зауважували, що спостерігається уповільнення зростання в США, особливо падає попит на коньяк і шкіряні вироби, і деякі інвестори побоюються, що акції компанії неминуче впадуть, якщо економічний спад посилиться.

Наразі ж занепокоєння щодо рецесії піднімає вартість LVMH у доларовому еквіваленті. Цього місяця курс євро підскочив до найвищого за понад рік рівня.