Ілон Маск втрачає статки

Статки Ілона Маска впали найбільше з початку року – на 12,6 мільярда доларів. Тож мільярдер все ще залишається другою найбагатшою людиною у світі у той час, як Бернар Арно лише примножує статки.

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Нещодавно Арно примножив свої статки на 12 мільярдів за один день, що стало найбільшим одноденним зростанням за всю історію.

Чому статки Маска обвалились

Ракета Starship від SpaceX вибухнула за чотири хвилини після запуску. У Twitter видалили колишні сині галочки верифікації. Акції Tesla Inc. упали на 9,75%, до 162,99 долара, через невтішні фінрезультати за I квартал.

Падіння акцій Tesla

Частка Ілона Маск компанії Tesla, включаючи акції та опціони, становить більшу частину його статків. Йдеться про 163,9 мільярда доларів.

Зростання Tesla на 32% цього року збільшило статки мільярдера на 26,8 мільярда доларів. Варто також зауважили, Маск визнав, що "важко сказати, якою буде маржа", коли його запитали, який рівень прибутковості влаштовує компанію.

Як Twitter вплинув на зниження статків

Маск у 2022 році став генеральним директором соціальної мережі Twitter, яку він придбав торік. У Twitter, як і обіцяв Маск кілька тижнів тому, багато користувачів втратили колишні сині галочки за те, що вирішили не платити 8 доларів на місяць.