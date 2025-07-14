До 2 мільйонів гривень: у Львові бізнесу, який постраждав від атаки нададуть компенсацію

Підприємці у Львові, чий бізнес зазнав пошкоджень через ракетні удари, можуть отримати фінансову допомогу від міста – до 2 мільйонів гривень.

Що відомо про допомогу постраждалому бізнесу?

Йдеться про програму ваучерної підтримки, яку впроваджує департамент економічного розвитку Львівської міської ради, передає 24 Канал.

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Яку допомогу можна отримати?

Програма передбачає два види ваучерів:

Компенсаційні ваучери – до 500 тисяч гривень для покриття прямих збитків.

Відновлювальні ваучери – до 2 мільйонів гривень для підприємств, які зазнали значних руйнувань.

"Якщо ваш бізнес постраждав від ракетного обстрілу – місто може допомогти", – повідомили у мерії.

Як отримати кошти?

Щоб скористатися підтримкою, необхідно пройти кілька кроків:

Перший – зафіксувати пошкодження. Для цього слід знайти на місці представника райадміністрації, поліції або ДСНС. Якщо їх немає, у міськраді просять зателефонувати за номером: 0 (67) 996 94 66. Наступний крок – подати документи на ваучер.

Подати документи на ваучер:

Компенсаційний ваучер (до 500 тисяч гривень).

Відновлювальний ваучер (до 2 мільйонів гривень).

Подати заяву слід в ЦНАП або онлайн через портал мешканця Львова.

Зауважте. Програма не має кінцевого терміну – відшкодування проводиться після подання повного пакета документів.