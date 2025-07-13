Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Uneed і Maiklen.

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Як компанії відреагували на подію?

Унаслідок російських ударів по Львову 12 липня повністю згорів швейний цех і склад бренду Uneed. Представниця показала наслідки обстрілу.

Окупанти зруйнували цех Uneed: дивіться відео

Також постраждав цех бренду Maiklen. Компанія показала наслідки обстрілу, заявивши, що продовжить працювати.

Ворог б'є по виробництву, але ми не зламаємось. Відбудуємо. Продовжимо працювати,

– йдеться в дописі.

Наслідки удару по цеху Maiklen: дивіться відео

Загалом унаслідок наймасованішого обстрілу Львова від початку повномасштабного вторгнення постраждали 12 людей. Пошкоджено 51 будинок (528 квартир), вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання.

Також пошкоджено 19 машин і 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.