Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Uneed и Maiklen.

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Как компании отреагировали на событие?

В результате российских ударов по Львову 12 июля полностью сгорел швейный цех и склад бренда Uneed. Представительница показала последствия обстрела.

Оккупанты разрушили цех Uneed: смотрите видео

Также пострадал цех бренда Maiklen. Компания показала последствия обстрела, заявив, что продолжит работать.

Враг бьет по производству, но мы не сломаемся. Отстроимся. Продолжим работать,

– говорится в заметке.

Последствия удара по цеху Maiklen: смотрите видео

Всего в результате самого массированного обстрела Львова с начала полномасштабного вторжения пострадали 12 человек. Поврежден 51 дом (528 квартир), выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания.

Также повреждены 19 машин и 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.