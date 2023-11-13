Львів дасть ветеранам до 300 тисяч на власну справу: хто отримає фінансування

У Львові впродовж 2 місяців приймали заявки від ветеранів та їхніх дружин, які хочуть відкрити свою справу. Розмір фінансової підтримки може сягати 300 тисяч гривень.

Підтримка бізнесу ветеранів

Львівська міська рада надасть бізнес-ваучери для ветеранів та їхніх дружин, які допоможуть їм відкрити свою справу. Загалом фіксування отримають 30 проєктів – 19 належить ветеранам, ще 11 – дружинам воїнів.

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Перемогу у відборі отримали такі бізнес-ініціативи:

волонтерське СТО;

ательє;

студія фотозйомки;

кав’ярня;

піцерія;

салон краси;

зоомагазин;

свиноферма;

ветеринарна клініка;

навіть реабілітаційний центр для ветеранів.

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Львів продовжуватиме надавати ваучерну допомогу для малого та середнього бізнесу. Йдеться не лише про підтримку ветеранів, а й маркетинг, гранти, розвиток, енергозабезпечення тощо. Детальніше ознайомитися з можливістю отримати бізнес-ваучери можна за посиланням.