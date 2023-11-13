Поддержка бизнеса ветеранов

Львовский городской совет предоставит бизнес-ваучеры для ветеранов и их жен, которые помогут открыть свое дело. В общей сложности фиксирование получат 30 проектов – 19 принадлежит ветеранам, еще 11 – дружинам воинов.

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Победу в отборе одержали следующие бизнес-инициативы:

  • волонтерское СТО;
  • ателье;
  • студия фотосъемки;
  • кофейня;
  • пиццерия;
  • салон красоты;
  • зоомагазин;
  • свиноферма;
  • ветеринарная клиника;
  • даже реабилитационный центр для ветеранов.

Львов будет продолжать оказывать ваучерную помощь для малого и среднего бизнеса. Речь идет не только о поддержке ветеранов, но и маркетинг, гранты, развитие, энергообеспечение и т.д. Подробнее ознакомиться с возможностью получить бизнес-ваучеры можно по ссылке.