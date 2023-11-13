Поддержка бизнеса ветеранов
Львовский городской совет предоставит бизнес-ваучеры для ветеранов и их жен, которые помогут открыть свое дело. В общей сложности фиксирование получат 30 проектов – 19 принадлежит ветеранам, еще 11 – дружинам воинов.
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Победу в отборе одержали следующие бизнес-инициативы:
- волонтерское СТО;
- ателье;
- студия фотосъемки;
- кофейня;
- пиццерия;
- салон красоты;
- зоомагазин;
- свиноферма;
- ветеринарная клиника;
- даже реабилитационный центр для ветеранов.
Львов будет продолжать оказывать ваучерную помощь для малого и среднего бизнеса. Речь идет не только о поддержке ветеранов, но и маркетинг, гранты, развитие, энергообеспечение и т.д. Подробнее ознакомиться с возможностью получить бизнес-ваучеры можно по ссылке.