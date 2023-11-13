Підтримка бізнесу ветеранів

Львівська міська рада надасть бізнес-ваучери для ветеранів та їхніх дружин, які допоможуть їм відкрити свою справу. Загалом фіксування отримають 30 проєктів – 19 належить ветеранам, ще 11 – дружинам воїнів.

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Перемогу у відборі отримали такі бізнес-ініціативи:

  • волонтерське СТО;
  • ательє;
  • студія фотозйомки;
  • кав’ярня;
  • піцерія;
  • салон краси;
  • зоомагазин;
  • свиноферма;
  • ветеринарна клініка;
  • навіть реабілітаційний центр для ветеранів.

Львів продовжуватиме надавати ваучерну допомогу для малого та середнього бізнесу. Йдеться не лише про підтримку ветеранів, а й маркетинг, гранти, розвиток, енергозабезпечення тощо. Детальніше ознайомитися з можливістю отримати бізнес-ваучери можна за посиланням.