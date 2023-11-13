Підтримка бізнесу ветеранів
Львівська міська рада надасть бізнес-ваучери для ветеранів та їхніх дружин, які допоможуть їм відкрити свою справу. Загалом фіксування отримають 30 проєктів – 19 належить ветеранам, ще 11 – дружинам воїнів.
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Перемогу у відборі отримали такі бізнес-ініціативи:
- волонтерське СТО;
- ательє;
- студія фотозйомки;
- кав’ярня;
- піцерія;
- салон краси;
- зоомагазин;
- свиноферма;
- ветеринарна клініка;
- навіть реабілітаційний центр для ветеранів.
Львів продовжуватиме надавати ваучерну допомогу для малого та середнього бізнесу. Йдеться не лише про підтримку ветеранів, а й маркетинг, гранти, розвиток, енергозабезпечення тощо. Детальніше ознайомитися з можливістю отримати бізнес-ваучери можна за посиланням.