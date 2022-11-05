Магазин Nike у Москві відкрився під новим ім'ям: там все ще продають товари бренду

Російський дистриб'ютор спортивних товарів Lestate викупив права на оренду аутлета Nike у торговому центрі "Бєлая дача", що у Москві. Магазин відкрився під брендом NSP.

Як запевняють представники Lestate, асортимент товарів у точці продажу "не змінився". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Російська Lestate орендує колишній магазин Nike у Москві

Про оренду і перезапуск колишнього магазину Nike у "Бєлій дачі" під вивіскою NSP повідомив голова відділу маркетингу Lestate Ілья Комісаров. Він запевняє, що асортимент товарів не змінився – там й далі можна придбати фірмові товари Nike, оскільки російський дистриб'ютор також викупив залишки на місцевих складах оригінального бренду.

При цьому, сума угоди не розголошується. Водночас, Lestate уже веде перемовини щодо оренди інших торгових точок американської компанії у країні-агресорці.

Крім того, російський дистриб'ютор домовився про покупку частини товарного стоку і права на оренду магазину Levi Strauss & Co у московському ТРЦ "Авиапарк". Там вже відкрився магазин під брендом JNS, де допродуються товари оригінального бренду Levi's.

Нагадаємо, що американська Nike припинила роботу магазинів та обробку онлайн-замовлень у Росії ще на початку березня, на тлі вторгнення країни-агресорки в Україну. У травні компанія відмовилася продовжувати франчайзингову угоду з російською Inventive Retail Group. Вже 24 червня Nike офіційно оголосила, що повністю виходить з ринку Росії.