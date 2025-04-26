McDonaldʼs хотів зареєструвати торгову марку в Росії: у компанії відповіли, чи це правда

У Росії ширилися чутки, що американська комапнія McDonaldʼs подала заявки на відкриття ресторанів та реєстрації бренду. Компанія таким чином отримала б право продавати в країні-агресорці іжу та напої під торговою маркою "Макдоналдс".

Однак компанія, яка вийшла з російського ринку у 2022 році, повертатися не збирається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву McDonaldʼs.

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Чи повернеться McDonaldʼs в Росію

Низка російських ЗМІ повідомила, що Роспатент розглядає заявку для реєстрації бренду "Макдоналдс", яка надійшла ще в грудні 2024. Зараз замість американського бренду росіяни відкрили свій аналог – ресторани "Вкусно і точка". Бренд навіть планували поширити в Китаї.

Однак офіційний McDonaldʼs не планує повертати свої заклади до Росії та робити перереєстрацію торгових марок. Компанія ще раз пояснила свою позицію щодо виходу з російського ринку.

"МакДональдз" регулярно поновлює право власності на торговельну марку навіть у країнах, де не працюють їхні заклади. У компанії розповіли, що це необіхдно, щоб сторонні бізнеси, зокрема й у Росії, не користувалися брендом у своїх інтересах.

Наша позиція чітка і залишається незмінною. “МакДональдз” одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям,

– йдеться в заяві компанії.

Тож McDonalds точно не планує знову відкривати ресторани в Росії. У приміщеннях, які належали компанії, зараз працює російська мережа "Вкусно і точка". Компанія фактично забрала собі все від McDonalds, навіть меню мережі змінили незначно.

Російський аналог менш популярний ніж американська мережа. Вже у 2022 році збитки "Вкусно і точка" склали 11 мільярдів рублів (140 млн доларів).