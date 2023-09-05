Йдеться про мережу закладів швидкого харчування "Вкусно – и точка", власником якої Олександр Говор. За його словами, компанія отримала відповідний запит з китайського міста Хейхе, інформують російські ЗМІ.
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Російський аналог McDonald's хоче вийти на ринок Китаю
Проте компанія "Вкусно – и точка" має отримати дозвіл від McDonald's для того, щоб вийти на китайський ринок. Це одна з умов договору купівлі цієї мережі у Росії. Річ у тому, що для цієї компанії дії заборона на відкриття закладів у країнах, де працює McDonald's.
Говор повідомив, що вони вже надіслали листа в американську корпорацію та очікують на відповідь. У разі отримання позитивного результату, російська мережа нібито зможе відкрити й десяток своїх закладів. Ба більше, російський бізнесмен готовий втілити аналогічний план в Білорусі чи Абхазії.
Далі – більше! Олександр Говор заявив, що вони нібито отримали схожі запити від інших країн. Нагадаємо, що колишні заклади McDonald's почали працювати з назвою "Вкусно – и точка" з 12 червня 2022 року. У травні американська корпорація ухвалила остаточне рішення про вихід з російського ринку.
Більше новин про McDonald's:
- Мережа закладів швидкого харчування анонсувала запуск нового бренду, концепція якого буде сфокусована на мініресторанах. Перші заклади з назвою CosMc's відкрити на початку 2024 року;
- Штучний інтелект візуалізував McDonald's 300 років тому. Йдеться про упакування для бренду. Феноменальні фото можна переглянути за посиланням.