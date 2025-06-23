McDonald’s в Україні починає працевлаштовувати підлітків з 16 років

З 23 червня українські ресторани McDonald’s відкривають можливість офіційного працевлаштування для молоді віком від 16 років.

Перший досвід роботи

Це частина ініціативи щодо підтримки першого досвіду роботи та розвитку кар'єри для юних співробітників, повідомили у пресслужбі компанії, передає 24 Канал.

Дивіться також Який бізнес відкрити влітку: ідеї, що точно спрацюють

McDonald’s обіцяє інвестувати у навчання неповнолітніх працівників, допомагаючи їм здобувати не лише професійні навички, а й розвивати особисті якості. В компанії наголосили, що 15% нинішніх директорів ресторанів отримали цю посаду до 25 років, що свідчить про відкритість до кар'єрного зростання всередині мережі.

Шанс підзаробити влітку

Для молоді це також шанс підзаробити влітку чи під час навчального року, оскільки графік передбачає гнучкий підхід і дозволяє поєднувати роботу з навчанням та особистим життям.

Щодо умов праці, то в компанії уточнили, що підлітки зможуть працювати лише з 7:00 до 21:00. Під час навчального року тривалість роботи обмежена 18 годинами на тиждень, у період канікул – до 36 годин.