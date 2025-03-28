McDonald's відкриває два нові ресторани на Закарпатті
- McDonald's відкриє два нові ресторани в Ужгороді та Мукачеві у квітні цього року.
- До кінця 2025 року планується відкрити ще 9 нових ресторанів в Україні.
Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкриє свої перші два заклади на Закарпатті – в Ужгороді та Мукачеві вже в квітні цього року.
McDonald's відкриє і інші нові ресторани
Про це повідомив Віктор Микита, заступник голови Офісу президента та колишній голова Закарпатської обласної військової адміністрації, інформує 24 Канал.
Дивіться також Раді, але не від щирого серця: як українці відреагувати на повернення сніданків у "МакДональдз"
За його словами, до кінця 2025 року компанія планує відкрити ще 9 нових ресторанів в Україні.
Економічна ситуація сприятлива
Микита підкреслив, що це свідчить про позитивні зміни в економічній ситуації країни та зростаючий інвестиційний клімат, а також довіру бізнесу до державної влади на всіх рівнях.
Довідково. На початок 2025 року мережа McDonald's в Україні налічує 124 заклади. З них 109 працюють, а 15 ресторанів були закриті з міркувань безпеки, зокрема у Харкові, Запоріжжі, Сумах та Миколаєві.