McDonald's відкриє і інші нові ресторани

Про це повідомив Віктор Микита, заступник голови Офісу президента та колишній голова Закарпатської обласної військової адміністрації, інформує 24 Канал.

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За його словами, до кінця 2025 року компанія планує відкрити ще 9 нових ресторанів в Україні.

Економічна ситуація сприятлива

Микита підкреслив, що це свідчить про позитивні зміни в економічній ситуації країни та зростаючий інвестиційний клімат, а також довіру бізнесу до державної влади на всіх рівнях.

Довідково. На початок 2025 року мережа McDonald's в Україні налічує 124 заклади. З них 109 працюють, а 15 ресторанів були закриті з міркувань безпеки, зокрема у Харкові, Запоріжжі, Сумах та Миколаєві.