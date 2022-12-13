Переконуватимуть їсти більше шоколаду: Mars хоче подвоїти продажі у країнах, що розвиваються

Найбільший у світі виробник солодощів Mars розпочав кампанію, спрямовану на те, аби переконати споживачів з країн, що розвиваються, їсти більше шоколаду. Таким чином компанія прагне впродовж 5 років подвоїти обсяги продажів власної продукції, зокрема в Африці.

Так, Mars має намір наблизити показник споживання шоколаду у країнах, що розвиваються, до середнього європейського показника у 7 кілограмів на рік. Наразі ж у таких державах він становить всього 500 грамів, коли у Кенії та Нігерії люди у середньому з'їдають всього 200 грамів шоколаду щороку.

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Mars хоче переконати людей споживати більше шоколаду

Як зазначив очільник відділу глобальних ринків Mars Блас Маківар, кількість шоколаду, яку споживає середньостатистичний індієць або мексиканець, є у 10 разів меншою, ніж у середньому по Європі.

Тому компанія розглядає ринки країн, що розвиваються, як найперспективнішу можливість зростання популярності солодощів, і поставила собі за мету подвоїти обсяги продажів у цих країнах протягом наступних 5 років.

За словами Маківара, досі близько трьох чвертей зростання продажів компанії припадало на переконування людей їсти більше солодощів, а не на захоплення частки ринку шляхом конкуренції. Таким чином Mars вже збільшила власну присутність на ринках Мексики, Бразилії, ОАЕ, Єгипту, Індії, Південної Кореї тощо.

До слова, стратегія компанії також передбачає збільшення рекламних кампаній на близько 30% щороку. Крім того, йдеться про розробку продуктів, адаптованих до місцевих ринків – зокрема, як Snickers з карамеллю та беконом у Бразилії чи з фісташками, шафраном й мигдалем в Індії.

Зауважимо, що раніше Mars відзвітувала про продажі власної продукції на майже 45 мільярдів доларів за результатами 11 місяців поточного року. При цьому, частка на ринках, що розвиваються, оцінюється всього у близько 2,5 мільярда доларів.

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