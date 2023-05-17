Відомий бізнесмен Ілон Маск виступив категоричним противником віддаленої роботи. На його думку, справа не в ефективності, а в образі інших людей.

Пандемія COVID-19 зробила віддалену роботу вкрай популярною. Багато працівників відмічали позитивну сторону роботи з дому, адже вони почали економити багато часу, який раніше витрачали на дорогу в офіс.

До теми Twitter придбав стартап, який потрібен для перетворення його у "суперзастосунок"

Втім, не всі власники бізнесу готові дозволяти працівникам виконувати роботу віддалено. Одним з найбільш палких прихильників повернення людей в офіси став Ілон Маск.

Чому Маск хоче, аби всі працювали з офісу

На думку Ілона Маска, робота тисяч людей з дому – це "морально неправильно". Він переконаний, що робота за ноутбуком з дому не лише суттєво знижує продуктивність, а й може ображати тих, хто працює на фабриках і змушений кожного дня вирушати на своє робоче місто.

Люди будують машини, обслуговують машини, будують будинки, ремонтують будинки, виготовляють їжу, виготовляють усе, що споживають люди. Безглуздо припускати, що вони повинні йти на роботу, а ви ні. Справа не лише у продуктивності, я вважаю, що це морально неправильно,

– заявив підприємець.

Особливо дісталося від Маска працівникам ІТ-сфери. Зокрема, він обізвав їх "ноутбучним класом", який живе у ла-ла-ленді.

Нагадаємо, минулого літа Маск в ультимативній формі змусив працівників Tesla повернутися працювати в офіс. Згідно з його вимогою, усі повинні були проводити в офісі щонайменше 40 годин на тиждень.

До схожого методу підприємець вдався, коли придбав Twitter. Зокрема, на пошту працівників прийшов лист від Маска, в якому він пропонував дві опції: високоінтенсивна робота в офісі впродовж багатьох годин або звільнення з компенсацією від компанії.