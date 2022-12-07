Маск обладнав спальні місця для працівників прямо в офісі Twitter: регулятор перевірить будівлю

У штаб-квартирі Twitter у Сан-Франциско замість деяких офісних приміщень обладнали спальні кімнати. Місцевий Департамент будівельної інспекції вже заявив, що розпочне перевірку того, чи будівлю головного офісу компанії використовують за призначенням.

Про появу спальних місць видання Forbes повідомили два джерела на умовах анонімності. На заяву будівельного регулятора про перевірку вже встиг відреагувати сам Ілон Маск.

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У головному офісі Twitter з'явились спальні місця для працівників

Прийшовши на роботу у понеділок, 5 грудня, співробітники Twitter помітили, що замість деяких офісних приміщень у штаб-квартирі з'явилось декілька скромних спалень. Підлогу кімнат встелили яскравим помаранчевим ковроліном, поставили дерев'яні тумбочки, queen-size ліжка з настільними лампами та по два офісні крісла.

Одне із джерел Forbes зазначило, що співробітникам не надали жодних пояснень, чому у штаб-квартирі з'явились спальні кімнати, проте співрозмовник припускає, що вони призначені для "хардкорних" співробітників, які залишились працювати на компанію після масових звільнень на жорстких умовах, аби мати змогу залишатись там на ніч.

Це негарно. Це ще один негласний прояв неповаги – жодних обговорень зі співробітниками не було,

– підкреслило джерело.

Заява будівельного регулятора та реакція Маска

До слова, на тлі новин Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско розпочав розслідування.

Ми повинні переконатися, що будівлю використовують за призначенням. Існують різні вимоги до житлових будівель, зокрема й до тих, які використовуються для короткотермінового проживання,

– зазначив прессекретар Департаменту.

Ілон Маск відреагував на заяву регулятора, – вже традиційно, на своїй сторінці у твітері. Він заявив, що відомство займається не тим, чим повинне, посилаючись на новину про отруєння маленького хлопчика фентанілом на одному з дитячих майданчиків Сан-Франциско.

Тож, Сан-Франциско нападає на компанії, які надають ліжка втомленим співробітникам, замість того, щоб вберегти дітей від фентанілу (синтетичний опіоїдний анальгетик – ред. 24 канал)? Де ваші пріоритети, Лондон Брід (пані мер Сан-Франциско – ред. 24 канал)?

– прокоментував Маск.