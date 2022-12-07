О появлении спальных мест изданию Forbes сообщили два источника на условиях анонимности. На заявление строительного регулятора о проверке уже успел отреагировать сам Илон Маск.

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В главном офисе Twitter появились спальные места для работников

Придя на работу в понедельник, 5 декабря, сотрудники Twitter заметили, что вместо некоторых офисных помещений в штаб-квартире появилось несколько скромных спален. Пол комнат устелили ярким оранжевым ковролином, поставили деревянные прикроватные тумбочки, queen-size кровати с настольными лампами и по два офисных кресла.

Один из источников Forbes отметил, что сотрудникам не предоставили никаких объяснений, почему в штаб-квартире появились спальные комнаты, однако собеседник предполагает, что они предназначены для "хардкорных" сотрудников, которые остались работать на компанию после массовых увольнений на жестких условиях, чтобы иметь возможность оставаться там на ночь.

Это некрасиво. Это еще одно негласное проявление неуважения – никаких обсуждений с сотрудниками не было,

– подчеркнул источник.

Заявление строительного регулятора и реакция Маска

К слову, на фоне новостей Департамент строительной инспекции Сан-Франциско начал расследование.

Мы должны убедиться, что здание используется по назначению. Существуют различные требования к жилым зданиям, в том числе к тем, которые используются для краткосрочного проживания,

– отметил пресс-секретарь Департамента.

Илон Маск отреагировал на заявление регулятора – уже традиционно, на своей странице в твитере. Он заявил, что ведомство занимается не тем, чем должно, ссылаясь на новость об отравлении маленького мальчика фентанилом на одной из детских площадок Сан-Франциско.

Сан-Франциско нападает на компании, которые предоставляют кровати уставшим сотрудникам, вместо того, чтобы уберечь детей от фентанила (синтетический опиоидный анальгетик – ред. 24 канал)? Где ваши приоритеты, Лондон Брид (мэр Сан-Франциско – ред. 24 канал)?

– прокомментировал Маск.