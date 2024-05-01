Маск проведе нові скорочення працівників у Tesla: усе через падіння продажів

Генеральний директор Tesla Ілон Маск ініціював нові скорочення в компанії, під які потраплять сотні працівників. До цього він звільнив двох високопоставлених менеджерів.

Чому Маск звільняє фахівців

Звільнення почалися з топменеджерів компанії: старшої директорки підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекки Тінуччі й керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.

Читайте також Маск несподівано прибув у Китай – про що мільярдер домовляється з чиновниками

Рішення було оголошено через електронний лист, який Маск надіслав менеджерам ввечері 29 квітня.

! Ребекка Тінуччі пропрацювала в Tesla шість років, а Даніель Хо – 11 років. Вони стали першими з-поміж майбутніх звільнених працівників.

Маск висловив розчарування у продажах і підходах до скорочень, які застосовували менеджери, що призвело до рішення про скорочення серед керівництва та персоналу. Маск зазначив, що ці заходи мають підкреслити необхідність жорсткої економії та оптимізації витрат.

Скільки працівників планує звільнити Маск

Звільнення з компанії Тінуччі та Хо також затягне за собою близько 500 співробітників з їхніх відділів, зокрема з команди Supercharger. Конкретна кількість працівників, що входили до команди Хо, не була уточнена.

До цих скорочень додався розпуск відділу з державної політики Tesla, на чолі з Роханом Пателем, віцепрезидентом із державної політики та розвитку бізнесу, який залишив компанію у середині квітня.

! Його рішення відійти було викликане значними змінами в структурі компанії. Того ж місяця з Tesla вийшов і старший віцепрезидент з енергетичних систем і силових агрегатів, Дрю Багліно, про що повідомляло TechCrunch.