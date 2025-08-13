Ілон Маск звинуватив Apple у порушенні антимонопольного законодавства та пригрозив судом через обмеження для його соціальної мережі X та штучного інтелекту Grok у рейтингах App Store.

Маск збирається судитись з Apple?

Як повідомляє Financial Times, мільярдер заявив, що Apple створила умови, за яких жодна компанія зі сфери AI, крім OpenAI, не може очолити топи магазину додатків, інформує 24 Канал.

Маск назвав це "очевидним порушенням антимонопольних правил" і пообіцяв, що його компанія xAI, яка розробляє Grok і володіє X, "негайно вживе юридичних заходів".

У серії постів у соцмережі X Маск зазначив, що App Store відмовляється розміщувати X чи Grok у розділі "Must Have". Наразі найпопулярнішим безкоштовним додатком там залишається ChatGPT від OpenAI, тоді як Grok займає лише шосту позицію.

Реакція OpenAI?

Голова OpenAI Сем Альтман відповів на звинувачення Маска, назвавши їх "дивовижними" та нагадавши, що чув про випадки, коли Ілон "маніпулював рейтингами X на свою користь".

Цей конфлікт став черговим епізодом у низці публічних суперечок Маска, зокрема, його відомих словесних баталій з Альтманом і колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Зауважте. Напруження між Маском та Apple триває на тлі посиленої уваги регуляторів до ринку штучного інтелекту в США. Обидві технології і Grok, і ChatGPT предствили оновлені версії моделей.

Apple, своєю чергою, уже перебуває під тиском через вимоги надати стороннім розробникам більше доступу до свого App Store.