Sinsay, METRO і "Книгарня Є": які відомі мережі закрили точки восени

У вересні – жовтні 2026 року одразу кілька українських та міжнародних компаній оголосили про закриття окремих торговельних точок або тимчасове призупинення роботи. Серед них – Sinsay, METRO, "Книгарня Є", "Сирне королівство", 1708 і BPSH.

Які заклади й магазини зачинили свої двері

Причини масових закриттів закладів та магазинів різні: від російських атак і погіршення безпекової ситуації до падіння відвідуваності та збитковості окремих локацій, пише RAU.

Sinsay тимчасово зачинив магазини у двох прифронтових містах

Польська мережа Sinsay у жовтні тимчасово призупинила роботу магазинів у Запоріжжі.

Місцеві медіа публікували фотографії оголошень про закриття торговельних точок через безпекову ситуацію.

Згідно з ними, магазини мали не працювати до 18 жовтня 2026 року.

За інформацією на сайті Sinsay, у Запоріжжі мережа налічувала сім магазинів. Рішенню передувало посилення російських атак на торговельні об'єкти міста.

Тимчасово припинив роботу й магазин Sinsay у сумському ТРЦ "Київ". В адміністрації торговельного центру наголосили, що рішення не є остаточним, а бренд планує відновити роботу.

METRO тимчасово закрив торговельні центри в Миколаєві та Рівному

У вересні – жовтні внаслідок російських атак пошкоджень зазнали два торговельні центри METRO – у Миколаєві та Рівному. Обидва об'єкти тимчасово припинили обслуговувати відвідувачів.

Першим постраждав торговельний центр у Миколаєві. Увечері 8 вересня 2026 року внаслідок атаки ударними безпілотниками було пошкоджено об'єкт на проспекті Героїв України, 9-Д. У METRO Україна повідомили, що серед співробітників і клієнтів постраждалих немає.

Ще один торговельний центр мережі зазнав пошкоджень 21 жовтня під час російської атаки на цивільну інфраструктуру Рівного. Йдеться про об'єкт на вулиці Кулика і Гудачека, 21. За інформацією компанії, працівники та відвідувачі також не постраждали.

Наразі в METRO визначають, як можна відновити роботу торговельних центрів. Про дати відкриття компанія обіцяла повідомити додатково на офіційному сайті, у соціальних мережах і через персональні канали комунікації з клієнтами.

"Сирне королівство" призупиняє роботу

Українська мережа спеціалізованих магазинів "Сирне королівство" оголосила про призупинення діяльності через погіршення безпекової ситуації. Водночас частина торговельних точок продовжить працювати за франшизою.

Співвласниця мережі Любов Ніколаєва розповіла, що рішення пов'язане з постійними російськими атаками та неможливістю гарантувати безпеку працівників і відвідувачів.

До повномасштабного вторгнення "Сирне королівство" мало 84 магазини по Україні, з яких 40% працювали за франшизою.

У 2026 році мережа скоротилася до 32 торговельних точок, зокрема через втрату магазинів у прифронтових містах.

Водночас у компанії наголошують, що не йдеться про остаточне закриття бренду. Продовжать працювати магазини партнерів-франчайзі в таких містах:

Вінниця;

Хмельницький;

Кам'янець-Подільський;

Львів;

Ужгород.

Подальша робота франчайзі зокрема залежатиме від того, чи зможуть вони забезпечити стабільне постачання продукції. Раніше цей процес централізовано організовував головний офіс компанії.

"Книгарня Є" закриває магазини на вокзалах

Мережа "Книгарня Є" вирішила закрити дві книгарні, розташовані на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. У компанії пояснили, що безпекова ситуація та обставини не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори.

Для нас ці книгарні були не просто місцями, де можна придбати книжку. Вони були частиною чиїхось маршрутів, початком нових історій і маленькою можливістю взяти із собою щось особливе,

– йдеться в повідомленні мережі від 20 жовтня.

У компанії подякували клієнтам, які відвідували книгарні під час подорожей, і висловили сподівання на нові зустрічі в інших магазинах мережі.

Мережа піцерій "1708" виходить із ТРЦ Києва

У вересні мережа піцерій "1708" оголосила про рішення припинити роботу закладів у торговельно-розважальних центрах Києва. Причиною стали скорочення відвідуваності фудкортів через повітряні тривоги та падіння виторгу, яке може сягати 35%.

Раніше компанія розглядала ТРЦ як перспективний канал швидкого масштабування: там можна було отримати високий потік відвідувачів, витратити відносно небагато на відкриття точки та підвищити впізнаваність бренду. Однак із 2024 року кількість чеків на фудкортах почала стабільно скорочуватися.

У 2026 році мережа вже залишила столичні ТРЦ Lavina Mall та Retroville. Також компанія оголосила про намір вийти з Respublika Park.

Додатковими проблемами для мережі стали подорожчання продуктів і перебої з постачанням. За попередніми оцінками компанії, у вересні фудкост міг зрости на 1,5 – 1,8%.

Gastro Family закрила два заклади BPSH у центрі Києва

Ресторанна мережа Gastro Family закрила два заклади стрітфуду BPSH у центрі Києва – на вулиці Антоновича та Великій Васильківській. Обидві локації втратили економічну ефективність через скорочення кількості відвідувачів.

Власниця Gastro Family Олена Борисова каже, що значна частина офісів поблизу закладів припинила роботу. Йдеться про локації на Антоновича, біля станції метро "Олімпійська", та Великій Васильківській, на площі Українських Героїв. Крім того, суттєво зменшився потік студентів і перехожих.

У результаті гостей стало недостатньо для рентабельної роботи ресторанів. У компанії також очікували, що взимку ситуація може погіршитися.