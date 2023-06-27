Комісії будуть ще вищими: MasterCard і Visa хочуть підняти ціни за операції з картками

Схоже на те, що на війну в Україні багато бізнесів просто перестають зважати. Нашій економіці вдається триматися героїчними зусиллями, але деякі компанії вже сприймають це як буденність.

Банки та платіжні системи домовилися про те, що з 1 липня повернуть довоєнну ставку interchange. Вже за декілька днів комісія за безготівкові платежі повинна вирости до 0,9%.

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Як підвищення комісії вплине на гравців ринку

Домовленість між банками та платіжними системами була досягнута під час наради в Національному банку України. Натомість Асоціація ритейлерів України попросила владу, фінустанови та платіжні системи не йти на такий крок, принаймні, до кінця воєнного стану.

Річ у тому, що йдеться про сотні мільйонів гривень додаткових витрат на рік. Наша економіка й без того у складному становищі, і такий крок може стати ще одним потужним ударом по її стабільності.

Ритейлери запропонували залишити ставку на рівні 0,7% до кінця війни. НБУ таку пропозицію підтримав, адже вона "витримує баланс інтересів бізнесу та банків".

Своєю чергою банки почали погрожувати введенням комісії на обслуговування карток. Якщо ставку interchange збільшать, то може зрости й розмір обслуговування, внаслідок чого ціни у роздрібних мережах підуть вгору.