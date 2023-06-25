Податківці попередили підприємців про майбутні перевірки працівників. У разі виявлення порушень обіцяють карати великими штрафами.

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Штрафи за "чорні" зарплати та ухиляння від податків

Як повідомили у податковій службі, підприємців, які не оформляють працівників, не платять за них податки та ЄСВ, очікують великі штрафи. Фахівці служби вже почали відповідний моніторинг та карають за порушення.

За законом стягнення за одного незаконного працівника може сягати 200 тисяч гривень. У податковій зазначили, що це перевищує мінімальну зарплату разом зі сплатою усіх податків та ЄСВ терміном у два роки.

На початку 2022 року в Україні без оформлення трудових відносин працювали понад 3 мільйони людей. Навіть якщо рахувати мінімальну зарплату, то бюджет недоотримує близько 100 мільярдів гривень податків на рік.

Також повідомляється, що незаконна праця негативно впливає на соціальні гарантії. Зокрема, неоформлені працівники можуть не отримувати оплачуваних лікарняних, відпустки, пенсійних виплат та допомоги у разі безробіття.