Налоговики предупредили предпринимателей о предстоящих проверках работников. В случае выявления нарушений обещают наказывать крупными штрафами.

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Штрафы за "черные" зарплаты и уклонение от налогов

Как сообщили в налоговой службе, предпринимателей, которые не оформляют работников, не платят за них налоги и ЕСВ, ожидают больших штрафов. Специалисты службы уже начали соответствующий мониторинг и наказывают за нарушение.

По закону взыскание за одного незаконного работника может достигать 200 тысяч гривен. В налоговой отметили, что это превышает минимальную зарплату с уплатой всех налогов и ЕСВ сроком в два года.

В начале 2022 года в Украине без оформления трудовых отношений работали более 3 миллионов человек. Даже если считать минимальную зарплату, бюджет недополучает около 100 миллиардов гривен налогов в год.

Также сообщается, что незаконный труд оказывает негативное влияние на социальные гарантии. В частности, неоформленные работники могут не получать оплачиваемых больничных, отпуска, пенсионных выплат и пособий по безработице.