Державний "Приватбанк" повідомив про те, що готовий прийняти від громадян американську валюту старого зразка. Щоправда, фінустанова буде приймати не всі купюри.

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Які долари приймає "Приватбанк"

"Приватбанку" повідомили, що прийняли нові правила прийому іноземної валюти. Згідно з ними каса банку буде приймати і продавати такі банкноти:

без ознак підробки;

без значних ушкоджень;

банкноти незалежно від року випуску;

банкноти будь-якого номіналу.

Якщо лічильники та детектори підтвердили справжність грошей – їх будуть приймати.

Раніше клієнти скаржилися, що банк не лише не приймав доларів старого зразка, а й видавав "мічені" купюри, які сам потім відмовлявся приймати.