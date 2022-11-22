Mazda хоче інвестувати майже 11 мільярдів доларів у виробництво електромобілів

Mazda Motor Corp планує інвестувати 10,6 мільярда доларів на електрифікацію своїх автомобілів. Також японська автокомпанія повідомила, що розглядає можливість інвестування у виробництво акумуляторів.

Інвестиційний план Mazda

21 листопада в автокомпанії повідомили, що вони не лише планують інвестувати чималу суму в електрокари та виробництво акумуляторів, а також підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року.

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Інвестиції у розмірібудуть здійснені разом з партнерами й будуть спрямовані на дослідження і розробки.

Керівництво Mazda відмовилось надати детальний графік інвестицій, додавши, що це буде залежати від того, наскільки швидко електромобілі стануть популярними.

Автовиробник заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включаючи виробника електричних компонентів Rohm Co для спільної розробки і виробництва електричних приводів.

Агенство Reuters зауважує, що інвестиційний план Mazda слідує за аналогічними оголошеннями в цьому році японських конкурентів, таких як Toyota і Honda, які були розкритиковані захисниками навколишнього середовища і "зеленими" інвесторами-активістами за повільну електрифікацію.

Ми будемо сприяти повноцінному запуску акумуляторних електромобілів і розглянемо можливість інвестування у виробництво акумуляторів. За нашими оцінками, частка електромобілів Mazda в світових продажах зросте до діапазону від 25% до 40% станом на 2030 рік,

– йдеться в заяві Mazda.