Вслід за Toyota: Mazda може повністю припинити виробництво авто у росії

Японська Mazda розглядає можливість повного припинення виробництва автомобілів у росії. Зазначається, що перебої у ланцюжках постачання, спричинені війною в Україні, унеможливлюють роботу компанії на ринку країни-агресорки.

Про таку ж "проблему" раніше повідомив ще один японський автовиробник Toyota – відновити поставки комплектуючих до росії не вдалося. Тому компанія вирішила закрити свій завод у Санкт-Петербурзі та звільнити працівників офісу у Москві.

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Ймовірний вихід Mazda з російського ринку

Представник автогіганта повідомив, що Mazda не бачить реальної можливості відновити виробництво у країні-агресорці і тому веде перемовини зі своїм російським партнером "Соллерс Авто" та іншими зацікавленими сторонами. Разом з тим рішення про припинення продажів, технічне обслуговування авто у росії та долю місцевих працівників наразі не ухвалене.

Додамо, що Mazda у 2012 році разом з російською "Соллерс" запустили спільне ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" у Владивостоці. Компанії володіють рівними частками товариства з обмеженою відповідальністю і, ймовірно, Mazda має намір передати всі 100% юрособи саме "Соллерсу".

Зауважимо, що минулого року на заводі у Владивостоці було загалом зібрано близько 30 тисяч автомобілів різних моделей бренду Mazda. Проте ще у березні цього року японський автогігант заявив про припинення поставок комплектуючих своєму дочірньому підприємству на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.