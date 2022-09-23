Відповідне рішення японського автогіганта пов'язане із неможливістю відновити поставки комплектуючих до росії. Про це офіційно повідомили у мінпромторзі країни-агресорки, передає Бізнес 24.

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Toyota закриває завод попри те, що раніше не планувала цього робити

На початку березня 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, Toyota Motor Corporation призупинила постачання деталей у росію та виробництво на автозаводі у Санкт-Петербурзі. Проте тоді компанія заявляла, що закривати завод не планує, й залишатиметься на російському ринку.

Втім наприкінці вересня автогігант таки оголосив про закриття російського заводу. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що потужності буде "законсервовано". Водночас джерело, близьке до влади Санкт-Петербурга, повідомило, що компанія розглядає можливість продажу російських активів – при цьому, виробництво авто Toyota на заводі не відновиться.

До слова, окрім цього, автоконцерн запланував "оптимізацію діяльності" свого офісу у Москві – частину працівників звільнять, як і робітників заводу у Санкт-Петербурзі. Разом з тим російські ЗМІ пишуть, що Toyota планує розійтись з ними "нормально", запропонувавши виплати у розмірі від 12 звичних окладів.

До речі Через вихід з ринку іноземних виробників: росія масово розбирає свої криголами на деталі

Зауважимо, що ТОВ "Тойота Мотор" у росії було зареєстроване ще 2001 року. Завод компанії у Санкт-Петербурзі запустили у 2007 році, й його потужності дозволяли виготовляти до 100 тисяч авто щороку.

За даними Асоціації європейського бізнесу, у першому півріччі 2022 року продажі Toyota у росії впали у 2,8 раза – до 20 337 одиниць транспортних засобів бренду. При цьому, частка ринку становила 5,5%.