Тоді Morgan Stanley Real Estate Investing викупила ТРЦ у казахського девелопера Capital Partners за начебто рекордні 1,2 мільярда доларів. Тепер інвестфонд намагається продати "Метрополис", за даними джерел Bloomberg, "з великою знижкою".

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Morgan Stanley хоче позбутися ТРЦ у столиці росії

Джерела Bloomberg, ознайомлені з питанням, зазначили, що у Morgan Stanley нині обговорюють зворотній продаж "Метрополиса" за значно нижчою ціною, ніж вони купували ТРЦ у 2013 році. Це пояснюють впливом повномасштабного вторгнення росії в Україну на вартість активів міжнародних компаній у країні-агресорці.

Разом з тим співрозмовники видання підкреслюють, що перемовини наразі перебувають на початковій стадії, й немає впевненості у тому, що угода буде завершена. Додамо, що "Метрополис" було відкрито у Москві у 2009 році. Загальна площа торгового центру – 205 тисяч квадратних метрів, а орендованих приміщень – 80 тисяч квадратних метрів.

До слова, московський ТРЦ став другим преміальним об'єктом Morgan Stanley у росії – у 2011 році інвестфонд банку придбав торговий центр "Галерея" у Санкт-Петербурзі, загальна площа якого становить 192 тисячі квадратних метрів, за 1,1 мільярда доларів.

Як пишуть російські ЗМІ, прибутки інвестиційного фонду Morgan Stanley від двох ТРЦ у росії за результатами 2021 року склали 65 мільйонів доларів.