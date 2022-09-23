Соответствующее решение японского автогиганта связано с невозможностью возобновить поставки комплектующих в россию. Об этом официально сообщили в минпромторге страны-агрессорки, передает Бизнес 24.

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Toyota закрывает завод, несмотря на то, что раньше не планировала этого делать

В начале марта 2022 года, на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину, Toyota Motor Corporation приостановила поставки деталей в россию и производство на автозаводе в Санкт-Петербурге. Однако тогда компания заявляла, что закрывать завод не планирует и будет оставаться на российском рынке.

Но в конце сентября автогигант все таки объявил о закрытии российского завода. Пропагандистские СМИ пишут, что мощности будут "законсервированы". В то же время источник, близкий к властям Санкт-Петербурга, сообщил, что компания рассматривает возможность продажи российских активов – при этом производство автомобилей Toyota на заводе не возобновится.

К слову, кроме этого, автоконцерн запланировал "оптимизацию деятельности" своего офиса в Москве – часть работников уволят, как и рабочих завода в Санкт-Петербурге. Вместе с тем российские СМИ пишут, что Toyota планирует разойтись с ними "нормально", предложив выплаты в размере от 12 привычных окладов.

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Отметим, что ООО "Тойота Мотор" в россии было зарегистрировано еще в 2001 году. Завод компании в Санкт-Петербурге запустили в 2007 году, и его мощности позволяли производить до 100 тысяч автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2022 года продажи Toyota в россии упали в 2,8 раза – до 20 337 единиц транспортных средств бренда. При этом доля рынка составила 5,5%.