Mazda виходить з російського бізнесу: частку у заводі передадуть місцевій компанії за 1 євро

Японський автовиробник Mazda передасть російській групі "Соллерс" свою частку у спільному заводі у Владивостоці. Таким чином, компанія виходить з ринку Росії.

Водночас, угода буде закрита за 1 євро й передбачає ймовірний викуп Mazda своїх російських активів впродовж трьох наступних років. Японський автовиробник вже підрахував збитки від виходу з Росії у своєму звіті щодо фінансових прогнозів на 2023 рік.

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Mazda позбудеться частки у російському заводі за 1 євро

За фінансовим звітом Mazda, вихід з російського ринку спричинить збитки японської компанії у 82 мільйони доларів за результатами другого кварталу 2023 року. У документі зазначається, що рішення про передачу частки заводу у Владивостоці за 1 євро було прийнято автогігантом 24 жовтня.

Процедура передачі завершиться у найкоротші терміни після погодження відповідними регуляторними органами Росії. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі у спільному підприємстві за трансферною вартістю впродовж наступних трьох років,

– заявили у Mazda.

Як повідомляють у компанії-покупці, російській "Соллерс", тепер вона готує запуск нових продуктів на потужностях раніше спільного з Mazda заводу у Владивостоці вже у наступному році.

Нагадаємо, що з березня 2022 року Mazda припинила поставки комплектуючих на російський завод на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці квітня автогігант припинив участь на спільному виробництві у Владивостоці, пояснивши це неможливістю ведення бізнесу у країні-агресорці.

До слова, про ймовірний остаточний вихід японського автовиробника з російського ринку стало відомо наприкінці вересня поточного року.