Курйози в McDonald’s: ШІ додавав бекон у морозиво

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про припинення використання експериментальної ШІ-системи для замовлень. Це рішення було прийнято через численні скарги на помилки в роботі системи, розробленої компанією IBM.

Проблеми у роботі ШІ-системи

Компанія McDonald’s визнала проблеми у функціонуванні своєї ШІ-системи й оголосила про закриття цього сервісу. Це рішення було прийняте через численні скарги відвідувачів на проблеми під час використання робота-помічника.

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Річ у тому, що клієнти знімали відео, де ШІ-сервіс додавав бекон у морозиво або випадково замовляв курячі нагетси на суму чималі суми. В іншому випадку ж, інтелектуальний помічник замість необхідної страви додавав до замовлення дев’ять порцій чаю. Ці відео швидко стали вірусними в соціальних мережах, після чого люди почали активно ділитися схожими історіями.

Чи небезпечний ШІ для ринку праці

У 2021 році McDonald's впровадив помічника для оформлення замовлень на основі штучного інтелекту.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що протягом наступних двох років ШІ сильно вплине на ринок праці. Відбудеться "бум" продуктивності й водночас відчуватиметься більша нерівність у суспільстві.

Георгієва вважає, що ШІ вплине на робочі місця так:

змін зазнають 60% робочих місць у розвинених країнах;

40% – по всьому світу.

Георгієва наголосила, що ШІ скоріше стане помічником для людини. Тобто, штучний інтелект лише доповнюватиме людську працю, роблячи певні процеси швидшими та результативнішими.