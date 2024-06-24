Украина – часть европейской экспансии
Сеть магазинов Jysk планирует существенное европейское расширение. Украинский рынок занимает значительную часть этой стратегии.
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Недавно новый магазин открыл свои двери для покупателей в Тернополе.
В июне запланировано открытие 17 новых магазинов Jysk в 12 странах Европы. Jysk в Украине является частью этой экспансии. Мы открыли два новых магазина в этом месяце,
– говорится в сообщении компании.
Сколько магазинов работает в Украине
Сейчас на территории Украины работают 97 магазинов интернет-магазин. В них трудоустроено 800 человек.
Уже к концу августа сеть будет насчитывать 100 магазинов. Юбилейный откроют в Кривом Роге или Калуше.
Что касается нового магазина в Тернополе, то он является крупнейшим на западе Украины. Его торговая площадь превышает 1200 квадратных метров.