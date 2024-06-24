Україна – частина європейської експансії

Мережа магазинів Jysk планує суттєве європейське розширення. Український ринок займає значну частину цієї стратегії.

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Нещодавно новий магазин відкрив свої двері для покупців у Тернополі.

У червні заплановано відкриття 17 нових магазинів Jysk у 12 країнах Європи. Jysk в Україні є частиною цієї експансії. Ми відкрили два нові магазини цього місяця,

– йдеться у повідомленні компанії.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Скільки магазинів працює в Україні

Зараз на території України працюють 97 магазинів інтернет-магазин. В них працевлаштовано 800 людей.

Вже до кінця серпня мережа налічуватиме 100 магазинів. Ювілейний відкриють у Кривому Розі або Калуші.

Що стосується нового магазину у Тернополі, то він є найбільшим на заході України. Його торгова площа перевищує 1200 квадратних метрів.