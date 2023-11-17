Мережа розширюється: McDonald's відкрив ресторан у курортному містечку в Карпатах

Відвідати McDonald's тепер можна навіть у Карпатах. Мережа ресторанів швидкого харчування відкрила свій перший заклад у горах.

Новий McDonald's у Карпатах

Тепер, відпочиваючи у Карпатах, за бажання можна буде відвідати McDonald's. Новий ресторан відкрили в Івано-Франківській області, у місті Яремче.

Цікаво Красива історія може підкорити всіх: як розповідати про свій бізнес

Заклад розташований на вулиці Свободи, 263. Він працюватиме з 7 ранку до 22 вечора. Як і всі інші ресторани мережі, під час повітряної тривоги двері закладу будуть зачинятися, обслуговування буде відновлюватися лише після відповідного сигналу.

McDonald's у Яремче / Фото McDonald's

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Площа ресторану складає 407 квадратних метрів. 123 місця для відвідувачів передбачено у залі, ще 112 – на терасі. Замовлення можна робити як на касі, так і через термінал самообслуговування. Окрім того, водії можуть скористатися послугою McDrive.

Нагадаємо, з міркувань безпеки 24 лютого 2022 року McDonald's закрив усі свої заклади в Україні. Згодом МЗС України почало переговори щодо відновлення роботи ресторанів зі штаб-квартирою компанії у США та навіть з американським урядом. У серпні 2022 року McDonald's відкрив свої двері у Києві та західних областях. Зараз працює 97 ресторанів McDonald's по всій Україні.