Новый McDonald's в Карпатах
Теперь, отдыхая в Карпатах, по желанию можно будет посетить McDonald's. Новый ресторан открыли в Ивано-Франковской области, в городе Яремче.
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Заведение расположено на улице Свободы, 263. Он будет работать с 7 утра до 22 вечера. Как и все остальные рестораны сети, во время воздушной тревоги дверь заведения будет закрываться, обслуживание будет восстанавливаться только после ответного сигнала.
McDonald's в Яремче / Фото McDonald's
Площадь ресторана составляет 407 квадратных метров. 123 места для посетителей предусмотрено в зале, еще 112 – на террасе. Заказ можно производить как на кассе, так и через терминал самообслуживания. Кроме того, водители могут воспользоваться услугой McDrive.
Напомним, из соображений безопасности 24 февраля 2022 McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Впоследствии МИД Украины начал переговоры по возобновлению работы ресторанов со штаб-квартирой компании в США и даже с американским правительством. В августе 2022 года McDonald's открыл свои двери в Киеве и западных областях. В настоящее время работает 97 ресторанов McDonald's по всей Украине.