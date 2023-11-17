Новый McDonald's в Карпатах

Теперь, отдыхая в Карпатах, по желанию можно будет посетить McDonald's. Новый ресторан открыли в Ивано-Франковской области, в городе Яремче.

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Заведение расположено на улице Свободы, 263. Он будет работать с 7 утра до 22 вечера. Как и все остальные рестораны сети, во время воздушной тревоги дверь заведения будет закрываться, обслуживание будет восстанавливаться только после ответного сигнала.

McDonald's в Яремче / Фото McDonald's

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Площадь ресторана составляет 407 квадратных метров. 123 места для посетителей предусмотрено в зале, еще 112 – на террасе. Заказ можно производить как на кассе, так и через терминал самообслуживания. Кроме того, водители могут воспользоваться услугой McDrive.

Напомним, из соображений безопасности 24 февраля 2022 McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Впоследствии МИД Украины начал переговоры по возобновлению работы ресторанов со штаб-квартирой компании в США и даже с американским правительством. В августе 2022 года McDonald's открыл свои двери в Киеве и западных областях. В настоящее время работает 97 ресторанов McDonald's по всей Украине.