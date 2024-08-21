Зростання просто шалене: McDonald's збільшив прибуток на 82%

21 серпня 2024, 18:35
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

YouControl

Компанія McDonald's показала фінансові показники за підсумками першого півріччя 2024 року. Результати розвитку мережі просто вражають.

Зростання прибутків 

Як свідчать фінансові результати за перше півріччя 2024 року, прибуток McDonaldʼs в Україні склав 874,8 мільйона гривень. Це аж на 82% більше, аніж за аналогічний період минулого року. 

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Зараз мережа в Україні налічує близько 100 ресторанів, і мережа планує зростати навіть попри те, що в країні триває війна. 

Український бізнес також зростає 

Тисяча найбільших українських компаній у 2023 році заробили 7,2 трильйона доларів. Це на 20% більше за попередній показник. 

Майже половина цих підприємств працює у Києві, вони генерують 52% загального доходу. Також серед лідерів Дніпропетровська, Київська, Львівська та Одеська області.