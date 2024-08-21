Зростання прибутків

Як свідчать фінансові результати за перше півріччя 2024 року, прибуток McDonaldʼs в Україні склав 874,8 мільйона гривень. Це аж на 82% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Зараз мережа в Україні налічує близько 100 ресторанів, і мережа планує зростати навіть попри те, що в країні триває війна.

Український бізнес також зростає

Тисяча найбільших українських компаній у 2023 році заробили 7,2 трильйона доларів. Це на 20% більше за попередній показник.

Майже половина цих підприємств працює у Києві, вони генерують 52% загального доходу. Також серед лідерів Дніпропетровська, Київська, Львівська та Одеська області.