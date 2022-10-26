Mercedes-Benz йде з Росії: хто новий власник заводу

Mercedes-Benz продав свій завод в Підмосков'ї та майно дилеру марки ДК "Автодім" й залишає ринок Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Mercedes-Benz йде з Росії

Mercedes став третім великим виробником легкових автомобілів, котрий пішов з Росії. Концерн оцінював свої російські активи у 2021 році у 2 мільярди євро. На заводі, ймовірно, почнеться випуск китайських автомобілів.

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Хто ще пішов з Росії

Ринок Росії вже залишили Renault та Nissan.

Також у країні закрився завод Toyota.

Присутність Mercedes на російському ринку

, що поставки автомобілів дорожчі за 50 тисяч євро з ЄС, а також будь-які машини з США до Росії заборонені санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до агресорки Росії.

У звітності за перше півріччя Mercedes повідомляв про ризики експропріації російських активів. Відтак діяльність у Росії було переглянуто відповідно до санкційних обмежень. Витрати від них оцінювалися у 709 мільйонів євро, з яких 658 мільйонів євро припадало на сегмент легкових автомобілів.

За дев'ять місяців 2022 року продажі машин скоротились на 73% до 9,1 тисячі штук проти 11% за результатами 2021 року.

Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тисяч машин на рік запустився в підмосковному Єсипові відносно недавно, лише у 2019 році. Інвестиції в проєкт склали близько 307 мільйонів євро (19 мільярдів рублів).