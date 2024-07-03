Працювали так 13 років: мережа ресторанів нарешті змінила назву, яка ображала японців

У 2011 році в Харкові зародилася компанія, яка цілодобово доставляла суші та піцу і згодом перетворилася на мережу закладів харчування. І якщо бізнес-план був вдалим, то неймінг – не надто.

Як все починалося

Від заснування мережа мала назву "Япошка". Як пояснюють власники, на логотипі був маленький японець, тому закладу дали таку назву.

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Під час створення ми цей момент не врахували. Ми обожнюємо японську кухню, любимо Японію та поважаємо народ цієї країни, саме тому ми прийняли рішення дати нашому малюку нове ім’я. Япошка стає Япіко,

– йдеться у повідомленні компанії.

Де працює мережа

У 2021 році мережа розширила свою діяльність на Одесу, а потім почала працювати у Полтаві. У 2023 році з'явилися перші точки у столиці.

Сайт компанії вже "переїхав" на новий домен. Однак офіційна назва поки що не змінилася – ТОВ "Япошка". Власниками мережі є Дмитро Брезинський, Федір Міхно та Ігор Стенянський.