Как все начиналось

От основания сеть называлась "Япошка". Как объясняют владельцы, на логотипе был маленький японец, поэтому заведению дали такое название.

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При создании мы этот момент не учли. Мы обожаем японскую кухню, любим Японию и уважаем народ этой страны, именно поэтому мы приняли решение дать нашему малышу новое имя. Япошка становится Япико,

– говорится в сообщении компании.

Где работает сеть

В 2021 году сеть расширила свою деятельность на Одессу, а затем начала работать в Полтаве. В 2023 году появились первые точки в столице.

Сайт компании уже "переехал" на новый домен. Однако официальное название пока не изменилось – ООО "Япошка". Владельцами сети являются Дмитрий Брезинский, Федор Михно и Игорь Стенянский.