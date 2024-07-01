Что известно о нововведениях

IKEA будет расставлять специальные желтые будки в местах, которые отдаленны от гипермаркета. Таким образом покупатели смогут ознакомиться с имеющимся ассортиментом без выезда в магазин.

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Разница между просмотром каталога IKEA дома и через новый сервис колоссальная. Дело в том, что связь через будку позволяет клиенту получать профессиональное сопровождение от работников компании на всех этапах. То есть, аналогично, как и в физическом магазине. Консультация может происходить в любом удобном формате:

по телефону;

в чате;

через Facebook Messenger.

Известно, что первые консультационные центры такого типа появятся в Саншайн-Кост, в Ньюкасле и Джилонгу (Австралия). Визуально эти "станции" будут напоминать телефонную будку.



Как будет выглядеть будка от IKEA/Фото от The Stable

Как будет работать будка

Внутри будки размещен специальный планшет. Это гаджет позволяет человеку быстро сконтактироваться с клиентским центром IKEA, просмотреть ассортимент и выбрать нужные опции.

Таким образом, клиент может не только получить быструю консультацию, а и заказать определенные услуги. Например, забронировать личную встречу со специалистом для проектирования кухни.