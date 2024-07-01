Старт программы "Покупай украинское"

По словам Министра экономики Юлии Свириденко, программа "Покупай украинское" стартует уже с сентября. И будет распространена как на продовольственные, так и на непродовольственные товары украинского производства.

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Сейчас обсуждается идея предоставления кэшбека до 10% от стоимости украинских товаров, но параметры еще уточняются.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ.

Увеличение приверженности к украинским товарам

По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с представителями бизнеса, экспертами и экономистами, во время которых обсуждали макроэкономические расчеты влияния от внедрения программы.

Оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства. Будем еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы выработать общее видение,

– отметила вице-премьер.

После этого, как объяснила Свириденко, будет утверждение программы, доработки и ее запуск.