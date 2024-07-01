Старт программы "Покупай украинское"
По словам Министра экономики Юлии Свириденко, программа "Покупай украинское" стартует уже с сентября. И будет распространена как на продовольственные, так и на непродовольственные товары украинского производства.
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Сейчас обсуждается идея предоставления кэшбека до 10% от стоимости украинских товаров, но параметры еще уточняются.
Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ.
Увеличение приверженности к украинским товарам
По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с представителями бизнеса, экспертами и экономистами, во время которых обсуждали макроэкономические расчеты влияния от внедрения программы.
Оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства. Будем еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы выработать общее видение,
– отметила вице-премьер.
После этого, как объяснила Свириденко, будет утверждение программы, доработки и ее запуск.