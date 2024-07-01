Старт програми "Купуй українське"

За словами Міністра економіки Юлії Свириденко, програма "Купуй українське" стартує вже з вересня. І буде поширена як на продовольчі, так і на непродовольчі товари українського виробництва.

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Зараз обговорюється ідея надання кешбеку до 10% від вартості українських товарів, але параметри ще уточнюються.

Юлія Свириденко Перший віце-премʼєр-міністр України, Міністр економіки України Розраховуємо, що програма стартує з вересня. Плануємо поширити її дію на продовольчі і непродовольчі товари українського виробництва. Сподіваємося до кінця липня доопрацювати необхідний нормативний документ.

Збільшення прихильності до українських товарів

За її словами, минулого тижня відбулися зустрічі з представниками бізнесу, експертами та економістами, під час яких обговорювали макроекономічні розрахунки впливу від впровадження програми.

Оцінювали, яким чином вона впливатиме на поведінку українців, на збільшення їхньої прихильності до споживання товарів вітчизняного виробництва. Матимемо ще додаткові зустрічі з бізнесом та експертним середовищем, щоб напрацювати спільне бачення,

– зазначила віце-прем'єр.

Після цього, як пояснила Свириденко, буде затвердження програми, доопрацювання та її запуск.