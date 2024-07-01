Новий напрям Укрзалізниці

Державна Укрзалізниця відкрила нову компанію – УЗ "Енерго". Та буде будувати газові електростанції по всій країні. Їх загальна потужність повинна складати до 250 МВт.

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УЗ "Енерго" буде забезпечувати як потреби компанії, так і інших споживачів. Рішення про створення нової компанії було прийняте через гострий дефіцит електроенергії. Наразі покрито лише 75% потреб Укрзалізниці для забезпечення перевезень та господарської діяльності.

Згідно з прогнозами, дефіцит електропостачання буде зростати з наближенням осінньо-зимового періоду. Він може вплинути не лише на безперебійний рух поїздів, а й на надання комунальних послуг споживачам, адже Укрзалізниця – це також оператор системи розподілу водопостачання та електроенергії.

Як реалізують проєкт

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лещенко, для швидкої реалізації проєкту потрібна швидка реакція постачальників та міжнародних фінансових організацій. Активні перемовини з ними вже ведуться.

Першим керівником нової компанії став Арсен Волошенюк. 100% її статутного капіталу належить ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", власником якої є Укрзалізниця.