Інвестори не вірять в перспективи метасвіту: Meta вилетіла з 20-ки найдорожчих компаній США

Після того як акції Meta впали 27 жовтня на 23%, компанія випала з двадцятки найцінніших компаній Сполучених Штатів. Загалом протягом цього року Meta втратила 70% своєї вартості.

Ще рік тому Facebook входив до п'ятірки найцінніших компаній США, а цього року компанія навіть не увійшла у 20-ку. Аналітики пов'язують це з тим, що інвестори більше не вірять в перспективу розвитку метавсесвіту.

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Капіталізація Meta

Півтора року тому компанія Facebook минула позначку 1 трильйон доларів за обсягом ринкової капіталізації, приєднавшись до ексклюзивного клубу, що включав Apple, Microsoft, Alphabet і Amazon. Однак після того, як Facebook змінив назву на Meta та провів ребрендинг, становище компанії на ринку суттєво погіршилось. За підрахунками аналітиків Meta коштує трохи більше ніж Pfizer та Coca-Cola.

Після того як у Meta заявили про можливу втрату доходів у розмірі 10 мільярдів доларів у зв'язку зі зміною політики конфіденційності Apple в iOS 16, справи компанії у 2022 році продовжили погіршуватись.

Що не так з ринковою вартістю Meta

У техноніші Meta сьогодні поступається вартістю Tesla та NVIDIA.

В спину Meta дихає Oracle, чия ринкова капіталізація перевищує 200 мільярдів доларів. Це на 70 мільярдів доларів менше, ніж нинішня капіталізація Meta.

Також Meta має меншу ринкову капіталізацію, ніж UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Bank of America та AbbVie.

Метасвіт Цукерберга

Глава та засновник компанії Марк Цукерберг вважає, що майбутнім компанії є метавсесвіт – віртуальний світ, де люди зможуть працювати, грати та здобувати освіту.

Тим часом інвестори вважають проєкт багатомільярдною грошовою ямою, на яку варто було б витрачати набагато менше, особливо з урахуванням того, що рекламний бізнес Meta переживає не найкращі часи.

Цукерберга виправдовує падіння доходів Meta

Facebook прогнозовано у IV кварталі продемонструє вже третє поспіль падіння доходів.

За словами Цукерберга, котрий прокоментував звіт про доходи, у світі спостерігаються макроекономічні проблеми, жорстка конкуренція, проблеми з рекламою, особливо викликані Apple. Також доводиться витрачатися на довгострокові проєкт, які дадуть плоди з часом.

Цукерберг закликав виявити терпіння та інвестувати разом – передбачається, що таких підприємців буде винагороджено в майбутньому. Втім в агентстві Canalys експерти пророкують, що до 2025 року більшість бізнесів, пов'язаних із метавсесвітом, перестане існувати.