Вслід за Twitter: Meta може звільнити тисячі співробітників вже цього тижня, – The WSJ

Meta планує розпочати масові звільнення працівників уже цього тижня. Скорочення можуть торкнутися багатьох тисяч співробітників і стати наймасштабнішими за всю 18-річну історію компанії, а також загалом у технологічній галузі за останні кілька років.

За словами джерел The Wall Street Journal, ознайомлених із ситуацією, оголошення про масові звільнення Meta має намір зробити цієї середи, 9 листопада. Керівництво компанії вже попросило співробітників скасувати неважливі поїздки та відрядження впродовж поточного тижня.

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Очікувані масові звільнення у Meta

Наприкінці вересня Meta відзвітувала про понад 87 тисяч співробітників, працевлаштованих у компанії. Протягом 2022 року техногігант втратив 70% своєї вартості та вилетів з двадцятки найдорожчих компаній США, що спричинило нагальну потребу у зміні стратегії ведення бізнесу, зниженні витрат та скороченнях персоналу.

Очікується, що звільнення стануть найбільшими у технологічній галузі після стрімкого зростання сектору під час двох попередніх років пандемії COVID-19. Хоча у відсотковому співвідношенні для Meta вони будуть меншими, ніж напередодні у Twitter, у кількісному вираженні роботу втратять значно більше людей.

Втім, точну кількість співробітників, з якими техногігант має намір попрощатися найближчим часом, джерела The Wall Street Journal не називають. Разом з тим зазначається, що скорочення торкнуться "багатьох тисяч працівників".

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До слова, як і решта техногігантів, Meta активно наймала фахівців під час пандемії. Впродовж 2020 та 2021 років штат компанії збільшився на понад 27 тисяч людей. Проте, внутрішні негаразди і непопулярність останніх рішень Марка Цукерберга спричинили значні фінансові втрати техногіганта, що викликало невдоволення інвесторів.

Так, минулого місяця інвестиційна компанія Altimeter Capital у відкритому листі Цукербергу заявила, що Meta повинна скоротити персонал й обмежити власні амбіції щодо метавсесвіту.