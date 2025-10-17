Meta проінвестує близько 30 мільярдів доларів у створення масштабного датацентру. Угода з Blue Owl Capital стане найбільшим капітальним фінансуванням в історії.

Якою буде структура власності?

Згідно з умовами, Meta та Blue Owl Capital Inc. розділять право власності на об'єкт, при цьому Meta володітиме 20% частки, повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал.

Для фінансування проєкту Morgan Stanley залучив понад 27 мільярдів доларів боргового капіталу та 2,5 мільярдів доларів власного капіталу через спеціальну цільову компанію (SPV).

Така структура дозволить Meta уникнути боргового навантаження на власний баланс, оскільки позики братиме окрема фінансова організація,

– зазначили аналітики.

Зауважте. Натомість Meta бере відповідальність за розробку, управління та оренду датацентру. Будівництво планують закінчити до 2029 року.

Чому це вигідний формат кредитування?

За даними видання, такий підхід дозволяє техногігантам зберігати кредитні рейтинги та відкриває інвесторам можливості для вкладень у фізичні активи.

Облігації на 27 мільярдів доларів розмістять у форматі 144А, головним кредитором виступає Pimco. Їхня дохідність оцінюється у 225 базисних пунктів, а термін погашення – 2049 рік.

Масштаби нового датацентру

Датацентр Hyperion стане найбільшим серед 29 об'єктів Meta у світі. Його площа становитиме близько 370 тисяч метрів квадратних. На максимальній потужності він споживатиме до 5 кВт електроенергії, що дорівнює енергоспоживанню 4 мільйонів американських домогосподарств.

Довідково. Meta активно розвиває інфраструктур для підтримки штучного інтелекту. Окрім проєкту в Луїзіана, компанія анонсувала будівництво гігантського датацентру в Ель-Пасо, Техас, та ще одного великого комплексу в Огайо.

Актуально про діяльність Meta