Meta инвестирует в крупнейший датацентр в истории – во сколько обойдется "прихоть"
- Meta инвестирует 30 миллиардов долларов в создание масштабного датацентра, разделив право собственности с Blue Owl Capital, при этом Meta будет владеть 20% доли.
- Датацентр Hyperion станет крупнейшим среди 29 объектов Meta в мире с площадью 370 тысяч квадратных метров и энергопотреблением, равным 4 миллионам американских домохозяйств.
Meta проинвестирует около 30 миллиардов долларов в создание масштабного датацентра. Сделка с Blue Owl Capital станет крупнейшим капитальным финансированием в истории.
Какой будет структура собственности?
Согласно условиям, Meta и Blue Owl Capital Inc. разделят право собственности на объект, при этом Meta будет владеть 20% доли, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.
Для финансирования проекта Morgan Stanley привлек более 27 миллиардов долларов долгового капитала и 2,5 миллиардов долларов собственного капитала через специальную целевую компанию (SPV).
Такая структура позволит Meta избежать долговой нагрузки на собственный баланс, поскольку займы будет брать отдельная финансовая организация,
– отметили аналитики.
Заметьте. Зато Meta берет ответственность за разработку, управление и аренду датацентра. Строительство планируют закончить до 2029 года.
Почему это выгодный формат кредитования?
По данным издания, такой подход позволяет техногигантам сохранять кредитные рейтинги и открывает инвесторам возможности для вложений в физические активы.
Облигации на 27 миллиардов долларов разместят в формате 144А, главным кредитором выступает Pimco. Их доходность оценивается в 225 базисных пунктов, а срок погашения – 2049 год.
Масштабы нового датацентра
Датацентр Hyperion станет крупнейшим среди 29 объектов Meta в мире. Его площадь составит около 370 тысяч квадратных метров. На максимальной мощности он будет потреблять до 5 кВт электроэнергии, что равно энергопотреблению 4 миллионов американских домохозяйств.
Справочно. Meta активно развивает инфраструктур для поддержки искусственного интеллекта. Кроме проекта в Луизиана, компания анонсировала строительство гигантского датацентра в Эль-Пасо, Техас, и еще одного большого комплекса в Огайо.
Актуально о деятельности Meta
- Meta ведет переговоры о приобретении стартапа Rivos для укрепления своего направления по разработке полупроводников, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia.
- Это позволит Meta создавать собственные RISC-V процессоры для AI, что соответствует новой стратегии компании с фокусом на искусственном интеллекте.