Meta скоротила 600 працівників у підрозділі штучного інтелекту

Компанія Meta скоротила близько 600 працівників у підрозділі, який займається розробкою штучного інтелекту.

Причини звільнення у Meta

Звільнення відбулися у так званій "лабораторії суперінтелекту" – ініціативі, створеній для підвищення ефективності управління та зменшення бюрократії всередині компанії, передає 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Кого торкнулись звільнення?

Найбільше скорочення торкнулися команд підрозділу Fundamental AI Research (FAIR) – головного науково-дослідного центру Meta у сфері штучного інтелекту. Також зміни зачепили команди, що займалися впровадженням AI у продукти компанії та підтримкою інфраструктури.

У внутрішній записці директор з питань AI Александер Ван пояснив, що рішення ухвалене для підвищення ефективності роботи.

Менше людей означає менше обговорень перед ухваленням рішень, і кожен співробітник матиме більше відповідальності та впливу,

— зазначив він.

Водночас скорочення не торкнулися TBD Lab, яка відповідає за розробку нових моделей штучного інтелекту для Meta. Звільненим співробітникам запропонували подати заявки на інші посади всередині компанії.

Плани Meta

Скорочення відбулися на тлі спроб Meta наздогнати конкурентів у сфері AI. Компанія раніше активно переманювала фахівців з інших корпорацій, пропонуючи мільйонні контракти, однак не змогла досягти стабільності у розвитку напрямку.

За даними Financial Times, Meta витратила близько 15 мільярдів доларів на придбання компанії Scale, аби посилити свої ресурси у сфері штучного інтелекту. Проте після об’єднання команд їх швидко розділили знову, а структура AI-напрямку залишилась невизначеною.

Таким чином, скорочення стало черговою спробою Meta знайти ефективну модель управління у сфері штучного інтелекту, де компанія все ще шукає баланс між інноваціями та стабільністю.

